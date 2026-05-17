Жители Латвии не поддерживают Украину и не согласны с использованием латвийского воздушного пространства для атак на Россию. Об этом заявил депутат Рижской думы Алексей Росликов.
«Простой народ эту ситуацию не поддерживает, Украину не поддерживает, и не согласен с тем, что Украина использует наш воздух для своих боевых беспилотников», — сказал он в интервью РИА Новости.
Росликов добавил, что формированием нового правительства в Латвии занимается партия «Национальное объединение». По его словам, фракция выступает с антироссийской повесткой.
Ранее KP.RU сообщал, что правительство Латвии ушло в отставку. Кипрский журналист Алекс Христофору уточнил, что это произошло из-за опасений возможного ответа России на провокации против государства.