Аэропорты Шереметьево и Жуковский временно закрыли на приём и выпуск самолётов

Ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщил, что системы противовоздушной обороны перехватили ещё один украинский беспилотник, летевший на Москву. Таким образом, общее число сбитых дронов составило 40 целей. Также губернатор Севастополя Михаил Развожаев отчитался о ликвидации расчётами ПВО 25 украинских дронов в разных районах города, а также над морем вблизи Севастополя. По предварительным данным, атака обошлась без жертв. Один из беспилотников был сбит в районе Кара-Кобы. Обломки дрона повредили высоковольтную линию, из-за чего в городе возникли перебои с электричеством.