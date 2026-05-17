Поддельные боты, лагеря и горящие туры: на кого охотятся мошенники

Летний сезон 2026 года готовит путешественникам не только рост цен, но и взрывной рост кибермошенничества. Злоумышленники переходят на новый уровень, используя сгенерированных нейросетями консультантов и персонализированный фишинг на основе утекших данных. О будущих угрозах рассказали «Известия».
Специалисты ожидают массового появления дипфейк-звонков и видео от лица сотрудников турфирм, которые будут убеждать внести предоплату за несуществующий отдых. В мессенджерах активизируются мошеннические чат-боты, маскирующиеся под поддержку крупных сервисов бронирования. Киберпреступники также научились создавать гиперперсонализированные письма, анализируя утечки данных и подстраивая ловушку под конкретного человека.
Одновременно с этим вернутся и классические схемы. Аналитики предупреждают о фейковых сайтах по продаже билетов, бронированию дач и детских лагерей. Злоумышленники будут давить на жадность и спешку, предлагая «горящие» варианты с огромными скидками. Мошенники могут взламывать аккаунты реальных компаний и рассылать клиентам фальшивые предложения, а также создавать поддельные копии известных агрегаторов.
Чтобы не остаться без денег и сорванного отпуска, эксперты советуют избегать предоплат без тщательной проверки продавца. Ни в коем случае нельзя переходить по ссылкам из СМС и сообщений от незнакомцев. Важно проверять дату регистрации домена: если сайту пара недель, это повод насторожиться. И главное правило: реальные компании никогда не навязывают услуги по телефону и не требуют немедленной оплаты через подозрительные ссылки.
