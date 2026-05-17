Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«СКА-Хабаровск» завершил сезон победой над «Нефтехимиком»

Хабаровчане быстро забрали инициативу и решили исход встречи ещё в первом тайме.

Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» завершил сезон Первой лиги домашней победой над нижнекамским «Нефтехимиком». Матч 34-го тура прошёл 16 мая и закончился со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

Хабаровчане быстро забрали инициативу и решили исход встречи ещё в первом тайме. На 7-й минуте счёт открыл Якобо Алкальде, а на 25-й Камран Алиев удвоил преимущество. После этого «СКА-Хабаровск» сумел удержать комфортный счёт и не позволил сопернику вернуться в игру.

Для команды эта победа стала хорошей точкой в непростом финише сезона. Перед заключительным туром хабаровчане сыграли вничью с воронежским «Факелом» — 0:0, причём этот результат помог сопернику досрочно оформить возвращение в Российскую премьер-лигу. Ещё раньше «СКА-Хабаровск» получил техническую победу над «Уфой» со счётом 3:0 после неявки башкирской команды на матч.

При этом апрельский отрезок у дальневосточников был тяжёлым. Команда уступала «Ротору», «Спартаку» из Костромы и «Шиннику», а также теряла очки в матчах с «Волгой» и «Челябинском». Поэтому победа над «Нефтехимиком» стала не просто формальным завершением чемпионата, а шансом закончить сезон на более спокойной ноте.

По итогам чемпионата «СКА-Хабаровск» набрал 42 очка и занял 12-е место в таблице Первой лиги. «Нефтехимик» финишировал строчкой выше — у нижнекамцев 43 очка и 11-я позиция.