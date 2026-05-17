В МЧС предупредили о запрете на сжигание тополиного пуха

Главное управление МЧС России по Московской области напомнило о полном запрете на сжигание тополиного пуха в период действия особого противопожарного режима. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В МЧС уточнили, что ограничения действуют на территории Подмосковья с 20 апреля. Запрет распространяется как на общественные пространства, так и на частные участки.

В ведомстве подчеркнули, что поджог тополиного пуха рассматривается как нарушение правил пожарной безопасности. Вместе с этим в регионе запрещено разводить костры, сжигать мусор, сухую траву, листву и сухостой.

По данным спасателей, особый противопожарный режим был введен из-за высокой вероятности возникновения природных и бытовых пожаров. В МЧС отмечают, что тополиный пух способен быстро воспламеняться и распространять огонь на большие площади, особенно вблизи жилых домов, автомобилей и хозяйственных построек.

За нарушение требований противопожарного режима предусмотрена административная ответственность. В отдельных случаях, если действия привели к серьезным последствиям, возможно возбуждение уголовного дела.

В ведомстве призвали жителей Московской области соблюдать меры предосторожности и не оставлять без присмотра источники открытого огня в период жаркой и сухой погоды.

Ежегодно в конце весны и начале лета сотрудники МЧС фиксируют десятки возгораний, связанных с поджогами тополиного пуха. Подобные инциденты нередко приводят к пожарам во дворах, повреждению автомобилей и возгоранию хозяйственных построек.

