В Хабаровском крае за сутки потушили 43 пожара и 12 палов травы

За минувшие сутки в Хабаровском крае чрезвычайных ситуаций не случилось, но пожарные расчёты выезжали по вызовам 43 раза. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, три возгорания произошли в жилом секторе, ещё 12 раз горела сухая растительность. В Комсомольске-на-Амуре на улице Вокзальной пожарные тушили двухкомнатную квартиру. Внутри вспыхнули домашние вещи, потолок и диван. Пламя охватило 15 квадратных метров. Жильцов дома не было, кроме собаки, она не пострадала. Справиться с огнём удалось за 25 минут. Причины сейчас выясняют дознаватели.
Особый противопожарный режим продолжает действовать в 16 муниципальных образованиях, среди которых Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре и ещё 14 районов и округов. По информации Дальневосточного УГМС, в нескольких территориях, включая саму краевую столицу, сохраняется четвёртый, высокий класс пожарной опасности. На ликвидацию последствий дорожных аварий пожарные и спасательные подразделения привлекались трижды.
Сегодня в Хабаровске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 7−12 метров в секунду, температура воздуха прогреется до +19…+21 градуса.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru