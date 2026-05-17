В Альберте лиса похитила сосиски и привлекла внимание полиции

В канадской провинции Альберта полиция отреагировала на необычное сообщение о краже принадлежностей для барбекю. Как сообщила пресс-служба Королевской канадской конной полиции, подозреваемой оказалась лиса, похитившая сосиски для хот-догов.
Инцидент произошел 11 мая около полудня в районе перевала Кроуснест. После обращения очевидцев сотрудники полиции прибыли на место и начали поиски предполагаемого злоумышленника.
В ориентировке, опубликованной правоохранителями, говорилось о «подозреваемом» с рыжей шерстью, небольшого роста и в «толстом пальто». Позже полицейские обнаружили лису рядом с местом происшествия. По данным полиции, животное пыталось спрятать остатки добычи неподалеку.
В итоге нарушителя решили не задерживать. В официальном сообщении отмечается, что лиса была отпущена «без каких-либо условий, но с полным желудком». В завершение полицейские пожелали жителям безопасного начала сезона барбекю.
В канадских провинциях встречи людей с дикими животными происходят регулярно, особенно в районах, расположенных рядом с лесами и горными территориями. Лисы нередко появляются возле кемпингов и туристических стоянок, где могут привлекаться запахом продуктов и оставленной едой.
Читайте также: В Подмосковье за поджог тополиного пуха грозит штраф и уголовное дело.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.