Тегеран сохраняет контроль над Ормузским проливом. Иран ставит в приоритет суда дружественных стран при проходе через эти воды. Посол исламской республики в Белоруссии Алиреза Санеи в диалоге с ТАСС объяснил, от чего зависит допуск танкеров к Ормузу.
По его словам, у стран-союзников Тегерана есть преимущества перед другими государствами в этом вопросе. Посол уточнил, что суда будут считаться правонарушителями, если не скоординируют передвижение с Вооруженными силами Ирана.
«Все эти танкеры должны соблюдать правила и законы, которые установили наши вооруженные силы», — резюмировал Алиреза Санеи.
Он сообщил, что за время конфликта с США в Иране погибли 220 детей и 260 женщин. Американские и израильские солдаты поразили 125 тысяч невоенных объектов на территории исламской республики.