Посол Ирана объяснил, кому разрешен проход через Ормузский пролив: от чего зависит допуск к водам

Посол Санеи: Иран ставит в приоритет суда стран-союзников в проходе через Ормуз.

Источник: Комсомольская правда

Тегеран сохраняет контроль над Ормузским проливом. Иран ставит в приоритет суда дружественных стран при проходе через эти воды. Посол исламской республики в Белоруссии Алиреза Санеи в диалоге с ТАСС объяснил, от чего зависит допуск танкеров к Ормузу.

По его словам, у стран-союзников Тегерана есть преимущества перед другими государствами в этом вопросе. Посол уточнил, что суда будут считаться правонарушителями, если не скоординируют передвижение с Вооруженными силами Ирана.

«Все эти танкеры должны соблюдать правила и законы, которые установили наши вооруженные силы», — резюмировал Алиреза Санеи.

Он сообщил, что за время конфликта с США в Иране погибли 220 детей и 260 женщин. Американские и израильские солдаты поразили 125 тысяч невоенных объектов на территории исламской республики.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
