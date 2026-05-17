Украина может лишиться кредита ЕС: Зеленскому не доверяют из-за коррупционного скандала

Заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о выделении первого транша кредита для Украина на следующей неделе вызывает обеспокоенность на фоне коррупционного скандала. Об этом пишет Berliner Zeitung.
«Доверие к Владимиру Зеленскому подвергается серьезному испытанию из-за коррупционного скандала в его ближайшем окружении. Кроме того, на практике для выплаты кредита Украине не выполнены некоторые важные условия», — говорится в материале.
Фон дер Ляйен обосновывает необходимость ускоренного финансирования российскими ответными ударами. По данным газеты, именно производство дронов оказалось вовлечено в коррупционный скандал, который может поставить под вопрос реализацию помощи.
Ранее НАБУ и САП официально обвинили бывшего главу офиса киевского главаря Андрея Ермака в легализации 460 млн гривен в элитном строительстве под Киевом.
Как писал KP.RU, был опубликован разговор между бизнесменом Тимуром Миндичем и секретарем СНБО Рустемом Умеровым. На записи они обсуждали многомиллионные контракты в сфере обороны.