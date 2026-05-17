В Хабаровском крае за сутки в ДТП погиб человек и пятеро пострадали

В Хабаровском крае 16 мая 2026 года зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 1 человек погиб и 5 получили травмы. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным Госавтоинспекции Хабаровского края, среди происшествий — одно столкновение, в котором пострадали трое, и два наезда на препятствие, где погиб один и двое ранены.
За сутки в регионе выявлено 301 нарушение правил дорожного движения. Сотрудники полиции задержали 15 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. Из них 7 попались в Хабаровске. Ещё 15 автомобилистов не пропустили пешеходов на переходах, в краевой столице таких случаев — 10. Восемь пешеходов привлечены к ответственности за нарушение правил перехода дороги, из них трое — в Хабаровске. Кроме того, остановлены 19 водителей, не имевших права управления либо лишённых прав, шестеро из них — в Хабаровске.
Обстоятельства дорожно-транспортных происшествий устанавливаются. Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными за рулём, а пешеходам напоминает о необходимости переходить дорогу только в установленных местах.
