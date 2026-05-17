В Хабаровском крае за сутки в ДТП погиб человек и пятеро пострадали

За сутки в регионе выявлено 301 нарушение правил дорожного движения. Сотрудники полиции задержали 15 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. Из них 7 попались в Хабаровске. Ещё 15 автомобилистов не пропустили пешеходов на переходах, в краевой столице таких случаев — 10. Восемь пешеходов привлечены к ответственности за нарушение правил перехода дороги, из них трое — в Хабаровске. Кроме того, остановлены 19 водителей, не имевших права управления либо лишённых прав, шестеро из них — в Хабаровске.