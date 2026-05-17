Россиянам грозит ответственность за сжигание тополиного пуха: МЧС ввело запрет с 20 апреля

МЧС: за сжигание тополиного пуха грозит административная ответственность.

Источник: Комсомольская правда

В Московской области введен особый противопожарный режим, который полностью запрещает сжигание тополиного пуха. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«Особый противопожарный режим — вынужденная мера реагирования на высокую пожарную опасность, он необходим для снижения вероятности возникновения пожаров», — цитирует ведомство РИА Новости.

По данным МЧС, режим действует с 20 апреля. В этот период запрещается разведение костров, сжигание мусора, сухой травы, листвы и сухостоя как в общественных местах, так и на частных территориях.

В МЧС подчеркнули, что нарушение требований особого противопожарного режима может повлечь административную, а в отдельных случаях и уголовную ответственность.

Ранее KP.RU сообщал, что за сбор сирени россиянам грозит штраф или арест до 15 суток. Заместитель главы Роскачества Елена Саратцева уточнила, что растения в общественных пространствах считаются муниципальной собственностью.

