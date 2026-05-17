Россиянам грозит ответственность за сжигание тополиного пуха: МЧС ввело запрет с 20 апреля

В Московской области введен особый противопожарный режим, который полностью запрещает сжигание тополиного пуха. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
«Особый противопожарный режим — вынужденная мера реагирования на высокую пожарную опасность, он необходим для снижения вероятности возникновения пожаров», — цитирует ведомство РИА Новости.
По данным МЧС, режим действует с 20 апреля. В этот период запрещается разведение костров, сжигание мусора, сухой травы, листвы и сухостоя как в общественных местах, так и на частных территориях.
В МЧС подчеркнули, что нарушение требований особого противопожарного режима может повлечь административную, а в отдельных случаях и уголовную ответственность.
