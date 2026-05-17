Китайские ученые впервые клонировали высокопродуктивных молочных коз

Ранее стало известно, что ученые в Японии будут разводить клонированных свиней для пересадки органов людям. Уточняется, что соответствующее предприятие строится в префектуре Осака, оно может открыться уже в 2027 году. Планируется выращивать по 100 свиней ежегодно. Там установят камеры наблюдения с ИИ для отслеживания температуры тела и других биологических показателей животных.