Китайские ученые впервые клонировали высокопродуктивных молочных коз

Ученые Северо-западного университета сельского и лесного хозяйства в китайской провинции Шэньси первыми в стране смогли осуществить серийное клонирование высокопродуктивных молочных коз. Об этом в четверг, 14 мая, сообщило агентство Xinhua.
Это достижение знаменует выход Китая на передовые мировые позиции в области биоселекции молочных коз.
Команде ученых удалось преодолеть ключевые технологические трудности. 11 мая на свет появились шесть козлят, клонированных путем переноса ядер соматических клеток. После нескольких дней наблюдений состояние животных оценивается как хорошее.
— Это первый случай в Китае, когда удалось осуществить серийное клонирование высокопродуктивных молочных коз, что знаменует собой выход Китая на передовые мировые позиции в области биоселекции молочных коз, — говорится в сообщении.
