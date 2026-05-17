Космонавт с МКС сфотографировал загадочное кольцо в Хабаровском крае

Советские исследователи Дальнего Востока познакомились с массивом в 1936 году. С тех пор Кондер стал известен не только своей формой, но и содержимым. Магма, поднявшаяся с глубин, принесла с собой платину, золото, хром, редкие металлы — иридий и родий, а также уникальный минерал кондерит, не встречающийся больше нигде на планете. Здесь находили самородки весом до 3,5 килограммов, и сегодня это одно из крупнейших в мире месторождений платины.