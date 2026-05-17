Космонавт с МКС сфотографировал загадочное кольцо в Хабаровском крае

Космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, находясь на борту Международной космической станции, сделал снимок, от которого захватывает дух. В объектив попал горный массив Кондер — идеальное каменное кольцо диаметром около восьми километров, расположенное в Хабаровском крае. Эвенки называли эту гору Ургула и считали святыней, а сам космонавт назвал ее геологическим феноменом.
«Это не кратер, не образовавшаяся воронка от бомбы и не след внеземных цивилизаций. Это горный массив Кондер. Его идеальная кольцевая форма является настоящим геологическим чудом», — написал Кудь-Сверчков в своём Telegram-канале.
Он объяснил, что массив сформировался благодаря магматической интрузии: насыщенные магмой потоки поднимались вдоль разлома в земной коре, плавили окружающие породы и создавали купол, так и не достигнув поверхности. Этот процесс длился более 60 тысяч лет, а за последующие полторы сотни миллионов лет эрозия превратила застывший купол в кольцо из прочных ультраосновных пород.
Советские исследователи Дальнего Востока познакомились с массивом в 1936 году. С тех пор Кондер стал известен не только своей формой, но и содержимым. Магма, поднявшаяся с глубин, принесла с собой платину, золото, хром, редкие металлы — иридий и родий, а также уникальный минерал кондерит, не встречающийся больше нигде на планете. Здесь находили самородки весом до 3,5 килограммов, и сегодня это одно из крупнейших в мире месторождений платины.
Именно из-за этих запасов доступ для туристов в зону Кондера полностью закрыт. Так что полюбоваться идеальным каменным кольцом можно либо с орбиты, либо на снимках космонавтов. И, пожалуй, в этом есть что-то завораживающее: одно из самых необычных мест на Земле спрятано в тайге Хабаровского края, и полноценно разглядеть его можно только с высоты, на которую поднимаются единицы.