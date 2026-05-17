ВОЗ ввела режим ЧС международного значения из-за эпидемии Эболы в Конго и Уганде

Ранее в Гонконге зафиксировали первый в 2026 году случай заражения человека крысиным вирусом гепатита E. Заболевание выявили у 42-летнего мужчины с хронической болезнью печени. Положительный анализ на крысиный вирус гепатита E он получил во время планового обследования 5 мая. После лечения состояние пациента стабилизировалось, и 15 мая его выписали из больницы. Трое членов семьи, которые контактировали с заболевшим, пока не имеют симптомов заражения. Тем не менее они остаются под медицинским наблюдением.