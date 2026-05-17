Ряд военных объектов в Харькове и области уничтожен в результате серии прилетов. Как сообщают в пророссийском подполье, один из ударов был нанесен в направлении аэродрома, где часто замечали пусковые установки с дальнобойными ракетами. После удара последовала мощная детонация.
Комментируя aif.ru главную новость СВО от 17 мая, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников обратил внимание на то, что ЗРК обслуживают западные специалисты, которые были уничтожены с пусковой установкой и боекомплектом.
«Как правило, когда идут атаки на объекты ВСУ, обладающие западными ракетными комплексами, уничтожается и обслуживающий персонал, который составляет полётное задание. Это специалисты и боевики из стран НАТО, бывшие военнослужащие армии различных западных государств. В ближайшее время появятся некрологи в национальных СМИ, Германии, Великобритании, Франции, Бельгии, Нидерландов, о трагической гибели тех или иных молодых мужчин, которые утонули в реке, либо погибли в автомобильной катастрофе, либо же случилась ещё какая-то неприятность, приведшая к смерти. На деле все эти смерти связаны воедино, это были специалисты, которые обслуживали высокоточное оружие для нанесения террористических ударов по территории России. То есть являлись наёмниками, боевиками и террористами. Счет таких некрологов может идти на десятки с учётом интенсивности российских ударов», — объяснил он.
Иванников обратил внимание на то, что Сырский и Зеленский переложат ответственность за удары по военным объектам на СБУ.
«Сегодняшний российский удар пришёлся не только по местам скопления и дислокации боевиков, но и также по складам с боеприпасами и складам с высокоточным украинским оружием, беспилотными летательными аппаратами “Лютый” и ракетными комплексами “Фламинго”. Это свидетельствует о развитой агентурно-разведывательной сети внутри ВСУ, и информация сразу же поступает российским разведчикам для формирования задания на ракетный удар по позициям боевиков и местам их дислокации, складам. Это очень важно. Можно делать выводы о том, что украинская армия терпит поражение не только на земле, в зоне боевого соприкосновения, а также в глубоком тылу. Можно делать однозначные прогнозы, что руководство службы безопасности Украины по Харьковской и Сумской области вновь будет подвергнуто дисциплинарным взысканиям и отстранению от должности, как это было. В прошедший период Зеленский и Сырский уже устраивали кадровую чехарду, пытаясь скрыть имиджевые и финансовые материальные потери ВСУ, поэтому можно ожидать именно такого решения от киевских властей», — подытожил собеседник издания.