Вирусолог оценил шансы появления новых переносчиков хантавируса​ в России

РИА Новости: появление новых переносчиков хантавируса в России маловероятно.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Появление в РФ новых переносчиков хантавируса маловероятно из-за неподходящего для них климата и отсутствия необходимого пропитания, рассказал РИА Новости вирусолог, главный научный сотрудник Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Николая Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Карликовые рисовые хомячки, которые являются основными переносчиками опасного хантавируса Андес, обитают только в Южной Америке. Ситуация, при которой они могут перебраться жить в Россию, очень маловероятна», — сказал Альтштейн.

Ученый объяснил, что рисовые хомяки любят жить в привычных для себя условиях. В Российской Федерации отсутствуют необходимые климатические условия для их появления, уточнил Альтштейн. Кроме того, в стране нет тех растений, которыми питаются данные грызуны, добавил собеседник агентства.

Хантавирусы — род вирусов, который передается человеку при контакте с грызунами. Хантавирусы могут вызывать геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС) и хантавирусный легочный синдром.

Вспышка хантавируса Андес произошла на нидерландском круизном судне MV Hondius, вышедшем 1 апреля из Ушуайи в Аргентине. Выявлены 11 случаев заражения, трое заболевших скончались.​