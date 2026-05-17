Музеи и галереи приморской столицы заворожили посетителей после заката

В каждом центре проведения акции зрителей ждало нечто особенное. В общественном пространстве Третьяковской галереи посетители поговорили с костюмером Мариинки, нарисовали море и послушали лекции о жизни Ильи Репина. В историческом парке «Россия — моя история» провели программу о культурных традициях Руси, особый интерес вызвала лекция об истории моды в России. В музее имени Арсеньева, во всех его филиалах, было много посетителей.