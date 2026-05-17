Музеи и галереи приморской столицы заворожили посетителей после заката

Очередная всероссийская акция «Ночь музеев» волной прокатилась по России 16 мая. Культурные центры Приморского края приготовили для посетителей разнообразные программы — кураторские экскурсии, интерактивные лекции, эксклюзивные мастер-классы. В этом году акцию посвятили Году единства народов России. Акция «Ночь музеев» в нашем регионе прошла при поддержке Министерства культуры и архивного дела Приморья.
Теплым майским субботним вечером горожане, прогуливающиеся по историческому центру Владивостока, могли проникнуть в тайны сразу нескольких музеев и галерей. Мероприятия «Ночи музеев» начались ещё засветло — в 16 часов, а закончились в полночь.
Оригинальные воплощения идеи «Ночи музеев» придумали в Музее-заповеднике истории Дальнего Востока имени Арсеньева. Так, по форту № 1 Владивостокской крепости посетители гуляли с фонариками, попадая в захватывающие события прошлого.
Именно в этот вечер сотрудники Музея города решили разобраться с глобальной ложью и провели литературную беседу «Большая история вранья». В главном корпусе музея рассказывали небылицы.
А проект «Сказки с молоком», придуманные более 10 лет назад, оказался долгоиграющим.
После всех познавательных экскурсий и мастер-классов гостей акции пригласили потанцевать среди весеннего цветения на улице Петра Великого.
В каждом центре проведения акции зрителей ждало нечто особенное. В общественном пространстве Третьяковской галереи посетители поговорили с костюмером Мариинки, нарисовали море и послушали лекции о жизни Ильи Репина. В историческом парке «Россия — моя история» провели программу о культурных традициях Руси, особый интерес вызвала лекция об истории моды в России. В музее имени Арсеньева, во всех его филиалах, было много посетителей.
Было много мероприятий в Приморской краевой картинной галерее.
«В музее ни разу не была, акция привлекла большое внимание, мне интересно прикоснуться к творчеству. Очень любопытно посмотреть на картины именно вечером, это завораживает. Таинство, выставленный свет. Девушка с красивыми глазами на портрете будто следит за мной», — такой отзыв оставила молодая пара сотрудникам Приморской картинной галереи.
Организаторы акции в картинной галерее отметили — в Год единства народов России её тема звучит особенно душевно: «Родное». Ведь малая родина — самый «родной уголок», что дорог сердцу.
«Ночь музеев» открыли мастер-классом по линогравюре для людей с ограничениями по слуху. Участники научились печатать на настоящем офортном станке, и каждый забрал своё творения домой", — рассказала научный сотрудник приморской краевой картинной галереи Алена Серебрякова.
В залах галереи кипело народное творчество — под руководством опытных мастеров желающие учились традиционным русским росписям. По выставкам: «Погрустить и посмеяться», «Малочисленные народы Дальнего Востока», «Кошки. Домашние и дикие» прошли авторские экскурсии.
«В “Ночь музеев” — большая радость находится среди экспонатов, рассказывать о них, быть коммуникацией между людьми и раритетами», — отметила искусствовед, сотрудник галереи Елена Клымюк.
Мероприятие «Ночь музеев» стало частью большой работы по популяризации культуры и её продвижению в Приморском крае.
«Главная задача организаторов акции — как можно ярче и разнообразнее представить музейные ресурсы. За каждым экспонатом скрывается удивительная история — о человеке или событии», — акцентировали в Министерстве культуры и архивного дела Приморского края.