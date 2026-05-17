Инженерные специальности стали популярнее у молодежи Новосибирской области

В Новосибирской области всё больше школьников и студентов выбирают инженерные направления. Эту тему разобрали на второй Межрегиональной конференции педагогов, которая прошла в новом кампусе НГУ.
Как отметила замгубернатора Валентина Дудникова, в регионе уже год действует план по развитию математического и естественно-научного образования до 2030 года.
— Уже есть результаты реализации программы за первый год: заметен рост интереса школьников к изучению математических и естественно-научных дисциплин в среднем на 3%. В 2026 году количество бюджетных мест вузов области составило 15 000, 67% из них — инженерные. В колледжах из 13 500 мест больше половины — технические, чего раньше никогда не было, — сообщила она.
На конференцию приехали более 70 педагогов со всего региона. Организатором выступила Передовая инженерная школа НГУ, а партнёрами — представители высокотехнологичных компаний, таких как СибНИА, Академпарк, «Элрон», «Оптиплейн Аэродинамика» и другие.
Участники говорили о том, как выстроить учебный процесс, раннюю профориентацию и сотрудничество школ с вузами и бизнесом. Директор ПИШ Сергей Головин подчеркнул: важно давать школьникам реальные задачи от предприятий. Школа при этом становится мостом между образованием и производством.