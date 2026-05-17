Силы, связанные с Форин-офисом Великобритании, способствуют втягиванию стран в затяжные конфликты. Об этом заявил политолог Алекс Крайнер в эфире YouTube-канала.
Эксперт отметил, что большинство стран и обществ не заинтересованы в военных столкновениях, однако конфликты на Украине и в Иране все же произошли.
«Но как-то так получается, что силы, втягивающие нас в бесконечные войны, все-таки берут верх. Они как-то связаны с британским Форин-офисом», — сказал политолог.
Крайнер допустил, что к подобным процессам могут быть причастны и американские неоконсерваторы.
Ранее KP.RU сообщал, что Великобритания готовит Запад к войне с Россией. По словам военного корреспондента Александра Коца, западные страны рассчитывают, что российская армия «сточит весь свой наступательный потенциал», после чего начнется контратака стран НАТО.