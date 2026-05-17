«Сегодняшний российский удар пришёлся не только по местам скопления и дислокации боевиков, но и также по складам с боеприпасами и складам с высокоточным украинским оружием, беспилотными летательными аппаратами “Лютый” и ракетными комплексами “Фламинго”. Это свидетельствует о развитой агентурно-разведывательной сети внутри ВСУ, и информация сразу же поступает российским разведчикам для формирования задания на ракетный удар по позициям боевиков и местам их дислокации, складам. Это очень важно. Можно делать выводы о том, что украинская армия терпит поражение не только на земле, в зоне боевого соприкосновения, а также в глубоком тылу. Можно делать однозначные прогнозы, что руководство Службы безопасности Украины по Харьковской и Сумской области вновь будет подвергнуто дисциплинарным взысканиям и отстранению от должности, как это было. В прошедший период Зеленский и Сырский уже устраивали кадровую чехарду, пытаясь скрыть имиджевые и финансовые материальные потери ВСУ, поэтому можно ожидать именно такого решения от киевских властей», — резюмировал собеседник издания.