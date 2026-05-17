"Евровидение-2026" выиграла певица Дара из Болгарии

Настоящее имя артистки — Дарина Николаева Йотова. Ей 27 лет, она родилась в Варне и прославилась на родине в 2015 году, после участия в шоу X Factor, где заняла третье место. Вскоре она подписала контракт с крупным музыкальным лейблом и начала выступать под сценическим именем DARA. С 2021 года певица стала наставницей болгарской версии шоу «Голос» — участники ее команды дважды становились победителями проекта. В дискографии исполнительницы два студийных альбома, три десятка синглов и звание одной из самых модных поп-звезд Болгарии.