Горы тел на улицах: в Красном Лимане началось самое страшное

Украинским боевикам грозят серьезные потери в районе Красного Лимана, если они продолжат сопротивляться, сообщил в беседе с aif.ru подполковник ЛНР, военный эксперт и автор сообщества «Марочко live» Андрей Марочко.
Напомним, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российские войска контролируют порядка 85% территории Красного Лимана.
По его словам, подразделения 25-й армии продолжают уличные бои за освобождение города, который является крупным административным центром и важным железнодорожным узлом.
Марочко отметил, что в городе идут интенсивные бои. Российские военные продвигаются на этом направлении, несмотря на ряд сложностей.
«Если украинское командование будет и дальше пытаться стабилизировать обстановку, то это приведет к чрезвычайным потерям с их стороны. Российским военнослужащим тяжело продвигаться в районе Красного Лимана, но успехи есть», — пояснил эксперт.
Ранее стало известно, что взрыв 3-тонной бомбы уничтожил пункт дислокации ВСУ в Красном Лимане.
Удар нанесен также по расположению боевиков 119-й бригады теробороны ВСУ на территории сумского села Рясное.