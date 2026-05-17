Ученые выяснили, что быстрая диета оказалась эффективнее постепенного похудения

Стремительная потеря веса позволяет людям добиваться лучших результатов и сохранять стройность дольше, чем при постепенном сбросе лишних килограммов. Об этом в пятницу, 15 мая, сообщает Mirror со ссылкой на международное исследование норвежских специалистов.
Эксперты проанализировали данные 284 участников с ожирением, разделив их на две группы. В течение 16 недель первая группа потребляла 1000−1500 калорий в день (быстрое похудение), вторая — около 1400 калорий (постепенное). Результаты поставили под сомнение устоявшееся мнение о том, что медленное снижение веса — единственный залог успеха.
Группа быстрого похудения потеряла 12,9 процента массы тела за 16 недель, тогда как вторая — 8,1 процента. Спустя год показатели составили 14,4 процента против 10,5 процента соответственно.
— Среди взрослых с ожирением участие в структурированной программе быстрого похудения привело к значительно большей потере веса через год, — заявили авторы работы.
Доктор Лине Кристин Джонсон подчеркнула, что быстрый метод не сопровождается повторным набором веса в течение года. По мнению ученых, такие программы под профессиональным контролем являются эффективной стратегией лечения ожирения и могут снизить нагрузку на системы здравоохранения, говорится в сообщении.
Замедленный метаболизм (обмен веществ) — состояние, при котором скорость химических процессов в организме снижается и тело расходует меньше энергии. В этом случае человеку требуется меньше калорий, чтобы поддерживать жизнедеятельность. Почему замедляется метаболизм, как это распознать и можно ли его ускорить, «Вечерняя Москва» узнавала у специалиста.