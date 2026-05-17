В Николаевске-на-Амуре 18-летний водитель сел пьяным за руль мотоцикла

В Николаевске-на-Амуре его задержали без прав и с алкоголем в крови.

Источник: Комсомольская правда

В Николаевске-на-Амуре инспекторы дорожно-патрульной службы остановили мотоцикл под управлением 18-летнего местного жителя. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Полицейские выяснили, что молодой человек не имел прав управления транспортными средствами. Его поведение вызвало подозрения, и госавтоинспекторы доставили водителя на медицинское освидетельствование. Экспертиза подтвердила наличие алкоголя в крови. При проверке по информационным базам Госавтоинспекции установлено, что в августе 2025 года задержанный уже привлекался к административной ответственности за отказ проходить медицинское освидетельствование. Тогда суд назначил ему наказание в виде административного ареста на 10 суток.

Отделом дознания ОМВД России по Николаевскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения — обязательство о явке. Мотоцикл помещён на специализированную стоянку. Полиция напоминает, что повторное вождение в нетрезвом виде влечёт уже уголовную ответственность, а не административную.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru