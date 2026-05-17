В России могут ввести возрастной порог для соцсетей: что известно

В России предложили рассмотреть возможность допуска к социальным сетям только с 14 лет. С инициативой выступил член Общественной палаты РФ Евгений Машаров.
«Разумные ограничения, безусловно, нужны. Считаю, что если устанавливать планку доступа, то речь может идти о возрасте с 14 лет», — сказал эксперт в интервью РИА Новости.
Машаров уточнил, что такая мера может помочь снизить риски интернет-мошенничества в отношении детей. По его словам, полностью решить проблему не удастся, поскольку подростки способны обходить ограничения с помощью VPN-сервисов и других инструментов доступа.
Ранее KP.RU сообщал, что большинство россиян считают приемлемым самостоятельное использование соцсетей с 15 лет. По данным аналитического центра ВЦИОМ, 83% опрошенных одобрили ограничение нежелательного контента, 84% — обязательное подтверждение возраста.