Адвокат Алешкин сказал, что грозит спортсменке Исинбаевой за долги в РФ

Судебные приставы начали процедуру принудительного взыскания задолженности по кредиту с двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой. Адвокат Андрей Алешкин в беседе с aif.ru рассказал, что грозит спортсменке.
Напомним, согласно документам суда Волгограда, спортсменка не исполнила свои кредитные обязательства в установленный срок. 13 мая было возбуждено исполнительное производство. Речь идет о задолженности в размере чуть более семи тысяч рублей.
Исинбаева последние несколько лет не живет в России. По данным из открытых источников, сейчас она проживает на острове Тенерифе.
«Что касается задолженности Исинбаевой, она может быть востребована или списана, в зависимости от позиции налогового органа. По истечении трехлетнего срока задолженность может быть списана, тем более она несущественная. Кроме того, об этой задолженности олимпийская чемпионка может не знать. Вероятно, она погасит долг, когда узнает о нем», — пояснил юрист.
Ранее стало известно, что Исинбаева задолжала за коммуналка за две квартиры 440 тысяч рублей. Такой долг может привести к потере недвижимости, отметил юрист Иван Соловьев.