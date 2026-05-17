Взрыв прогремел в Израиле: что известно о ночном происшествии в Бейт-Шемеше

Тем временем продолжаются переговоры о мирной сделке между США и Ираном. Министр внутренних дел исламской республики Эскандар Момени с этой целью провел встречу с главой пакистанского МВД Мохсином Разой Накви. Тот прибыл в Тегеран с официальным визитом. В ходе переговоров сторонами обсуждались возможности возобновления диалога между Ираном и США. Вашингтон и Тегеран так и не смогли прийти к согласию. Стороны обмениваются предложениями по миру уже месяц. При этом главы министерств Ирана и Пакистана провели продуктивную встречу. Они рассмотрели возможность дальнейших переговоров между Вашингтоном и Тегераном.