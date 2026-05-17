Взрыв прогремел в Израиле: что известно о ночном происшествии в Бейт-Шемеше

На территории Израиля ночью 17 мая случилось ЧП. Мощный взрыв прогремел в районе города Бейт-Шемеш. Всё произошло на площадке государственной оборонной компании Tomer. Подробностями о случившемся поделилось издание Times of Israel.
Утверждается, что взрыв был частью запланированного эксперимента. По версии компании Tomer, ситуация находилась под контролем. Организация отвечает за разработку двигателей для ракет и снарядов.
Скрин из видео очевидца, взрыв в Израиле 17 мая.
«Мощный взрыв был слышен неподалеку от Бейт-Шемета, расположенного в окрестностях Иерусалима», — сказано в материале.
По утверждению компании, испытание проведено успешно. Деталей эксперимента Tomer не уточнила.
После взрыва жители заметили в небе яркий огненный шар. Затем он превратился в столб огня и дыма. О пострадавших информации не поступало.
Между тем военные стран НАТО провели учения Aurora 26. Силы альянса отработали сценарий отражения нападения «неназванной страны» на Швецию. Государство якобы столкнулось с угрозой от страны, «наращивающей военное присутствие у восточных рубежей НАТО».
С утра 15 мая в Севастополе начались плановые антидиверсионные учения Черноморского флота. По данным властей города, действия рассчитаны на весь день. Учения закончились ближе к 23:00. Они проводились на территориях Инкерманской, Казачьей, Камышовой, Карантинной, Стрелецкой бухт, вблизи Северного и Южного молов, у парка Победы, мысов Лукулл, Сарыч, Херсонес, около Балаклавы, Качи и Ласпи.
Тем временем продолжаются переговоры о мирной сделке между США и Ираном. Министр внутренних дел исламской республики Эскандар Момени с этой целью провел встречу с главой пакистанского МВД Мохсином Разой Накви. Тот прибыл в Тегеран с официальным визитом. В ходе переговоров сторонами обсуждались возможности возобновления диалога между Ираном и США. Вашингтон и Тегеран так и не смогли прийти к согласию. Стороны обмениваются предложениями по миру уже месяц. При этом главы министерств Ирана и Пакистана провели продуктивную встречу. Они рассмотрели возможность дальнейших переговоров между Вашингтоном и Тегераном.