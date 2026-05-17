Что делать, если ребенок хамит родителю?

«Когда мы говорим ребёнку, даже маленькому: “Ты опять устроил бардак!” — он слышит приговор: “Ты плохой, ты неряха, ты мне мешаешь”. У него включаются защита: обида, злость, протест. Он не идёт убирать, он идёт защищаться. А если сказать: “Меня очень огорчает этот беспорядок, я устала, и мне грустно это видеть”, — это магия. Ребёнок учится эмпатии», — объясняет педагог-психолог Лариса Дугина.