Что делать, если ребенок хамит родителю?

Техника «Я-сообщений» поможет родителям рассказать детям о своих чувствах без обвинений.
Многие дети, вступая в подростковый возраст, начинают хамить родителям, отказываются слушаться их. Такое поведение может обидеть даже взрослого человека. Как рассказать ребенку о своих чувствах без обвинений, чтобы это не было воспринято в штыки?
Для этого можно использовать эффективную технику «Я-сообщения», то есть проговаривать не обвинения, а собственные чувства.
«Когда мы говорим ребёнку, даже маленькому: “Ты опять устроил бардак!” — он слышит приговор: “Ты плохой, ты неряха, ты мне мешаешь”. У него включаются защита: обида, злость, протест. Он не идёт убирать, он идёт защищаться. А если сказать: “Меня очень огорчает этот беспорядок, я устала, и мне грустно это видеть”, — это магия. Ребёнок учится эмпатии», — объясняет педагог-психолог Лариса Дугина.
В таком случае подросток осознаёт, что он не плохой. Он просто сделал так, что маме стало грустно, поэтому ему самому хочется исправить ситуацию.
«Мы привыкли обвинять с наскока и тем самым своими же словами программируем детей на плохое поведение. Но попробуйте один раз вместо “Ты меня расстроил” сказать: “Я расстроилась, когда…” Оказывается, меняя акцент с обвинения на свои эмоции, мы перестаём вызывать у ребёнка чувство вины, и он учится понимать чувства других, видя, что мы делимся своими», — резюмирует Лариса Дугина.
