Хабаровский Молодёжный досуговый центр посетил 30-тысячный гость

МДЦ в Хабаровске работает по поручению губернатора Дмитрия Демешина. Центр был открыт 28 июня 2025 года, старт его работе по видеосвязи дал Президент России Владимир Путин. В декабре завершилось полное оснащение центра, работу МДЦ проверил губернатор. «Тридцать тысяч посещений — это не просто статистика, это тысячи идей, встреч и личных побед наших ребят. Мы видим, как МДЦ превращается в настоящий навигатор возможностей. Здесь молодёжь создаёт его, формируя новое лицо Хабаровского края», — отметили в комитете по делам молодёжи правительства края. Сегодня МДЦ — это многофункциональное пространство, включающее коворкинги, музкружок, лектории, медиастудию, магазин «Сделано в Хабаровском крае» и чайную «Славно, да душевно». Ежедневно там проходят десятки событий, от камерных мастер-классов до федеральных образовательных интенсивов.