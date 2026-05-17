Хабаровский Молодёжный досуговый центр посетил 30-тысячный гость

Флагманское молодёжное пространство Хабаровского края — Молодёжный досуговый центр — встретило своего 30-тысячного посетителя. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Юбилейным гостем стала Полина Мартынова, которой на входе команда МДЦ вручила памятный подарок. Центр создан как современная площадка для самореализации молодёжи в рамках программы комплексного развития молодёжной политики «Регион для молодых» и работает по президентскому национальному проекту «Молодёжь и дети». Полина поделилась, что впервые посетила центр и совершенно неожиданно оказалась его 30 тысячным посетителем. «Сразу бросились в глаза современный, интересный интерьер и, конечно, доброжелательные сотрудники: меня и моих питомцев встретили очень тепло. Приятно, что можно зайти вместе с собаками — не везде такое есть. Обязательно вернусь на мастер классы и киновечера», — рассказала девушка.
МДЦ в Хабаровске работает по поручению губернатора Дмитрия Демешина. Центр был открыт 28 июня 2025 года, старт его работе по видеосвязи дал Президент России Владимир Путин. В декабре завершилось полное оснащение центра, работу МДЦ проверил губернатор. «Тридцать тысяч посещений — это не просто статистика, это тысячи идей, встреч и личных побед наших ребят. Мы видим, как МДЦ превращается в настоящий навигатор возможностей. Здесь молодёжь создаёт его, формируя новое лицо Хабаровского края», — отметили в комитете по делам молодёжи правительства края. Сегодня МДЦ — это многофункциональное пространство, включающее коворкинги, музкружок, лектории, медиастудию, магазин «Сделано в Хабаровском крае» и чайную «Славно, да душевно». Ежедневно там проходят десятки событий, от камерных мастер-классов до федеральных образовательных интенсивов.
