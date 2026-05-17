«На Кавказе не наливают, на Севере не отказываются»: названы самые трезвые и пьющие российские регионы

Регионами с самым низким потреблением алкоголя в России стали республики Северного Кавказа, Ставропольский край, Тува и Москва. Об этом сообщил начальник управления Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Виктор Зыков.
Минимальные показатели зафиксировали в Чечне, Ингушетии и Дагестане. По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, в апреле 2026 года в Чечне потребление алкоголя составило 0,02 литра чистого спирта на человека. В Ингушетии показатель достиг 0,63 литра, в Дагестане 0,9 литра.
Самый высокий уровень потребления алкоголя, по данным Минздрава, оказался в Ненецком автономном округе, Еврейской автономной области и на Чукотке. В Ненецком автономном округе показатель составил 18,2 литра чистого спирта на человека. В Еврейской автономной области он достиг 14,76 литра, на Чукотке 14,17 литра.
«Средний по России показатель в 2025 г. составил 8,06 л чистого этилового спирта на человека, и это на 24% меньше, чем 10 лет назад: в 2016-м было 10,6 л» — отметил Виктор Зыков.
Эксперты связывают низкие показатели на Северном Кавказе с нетерпимым отношением к употреблению алкоголя. В Москве, по словам специалистов, алкогольных напитков могут покупать много, но чаще речь идет о менее крепкой продукции. Поэтому в пересчете на чистый спирт показатель оказывается ниже.
Ранее ученые МГУ и Федерального научного центра психологических и междисциплинарных исследований отмечали, что динамика общей смертности в России совпадает с динамикой смертности от причин, связанных с алкоголем. При этом эксперты указывали, что одни только жесткие запреты в борьбе с алкоголизмом не дают нужного результата.