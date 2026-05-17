Священник перечислил святых, к которым обращаются при болезнях

Священнослужитель рассказал, к каким святым чаще всего обращаются верующие с просьбами об исцелении.

Священнослужитель рассказал, к каким святым чаще всего обращаются верующие с просьбами об исцелении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя миссионерского отдела Песоченской епархии священника Владислава Берегового.

По словам Берегового, в молитвах при болезнях обычно выбирают святых, которые при жизни занимались врачебной практикой. В их числе — святитель Лука Крымский и великомученик и целитель Пантелеимон, а также святые Косма и Дамиан Асийские.

Отдельно отмечается, что верующие, как правило, соотносят конкретные жизненные обстоятельства со «специализацией» святых и обращаются к ним при проблемах со здоровьем. Такая практика, по словам священника, сложилась в церковной традиции.

В церковном предании Косма и Дамиан Асийские почитаются как врачи, которые бесплатно помогали людям. День их памяти отмечается 1 ноября. Пантелеимон, согласно преданию, пострадал во время гонений на христиан в период правления императора Максимиана Галерия в 305 году.

Святитель Лука Крымский, в миру Валентин Войно-Ясенецкий, был известным хирургом и основателем школы гнойной хирургии. Он также принял священный сан в 1921 году, спустя два года стал монахом, а позже был возведён в сан архиепископа. В 1995 году канонизирован. За достижения в медицине в 1946 году был удостоен Сталинской премии и направил значительную часть средств на помощь детям, пострадавшим в годы войны.

