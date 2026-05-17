Священник перечислил святых, к которым обращаются при болезнях

Святитель Лука Крымский, в миру Валентин Войно-Ясенецкий, был известным хирургом и основателем школы гнойной хирургии. Он также принял священный сан в 1921 году, спустя два года стал монахом, а позже был возведён в сан архиепископа. В 1995 году канонизирован. За достижения в медицине в 1946 году был удостоен Сталинской премии и направил значительную часть средств на помощь детям, пострадавшим в годы войны.