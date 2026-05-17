В Хабаровском крае действуют семь лесных пожаров

В Хабаровском крае на утро 17 мая действуют семь лесных пожаров, два из них уже локализованы. Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства и лесопереработки региона.
Очаги находятся в Верхнебуреинском, Комсомольском районах и Солнечном округе. Общая площадь, пройденная огнём, составляет 2820,2 гектара. На тушении работают 171 специалист и 23 единицы техники, ликвидация продолжается.
В минлесхозе подчёркивают, что все пожары расположены достаточно далеко от населённых пунктов и объектов экономики. Угрозы жителям и инфраструктуре сейчас нет, но пожарные и лесные службы продолжают держать ситуацию под контролем.
Пожароопасная обстановка в крае обострилась после майских праздников из-за жары, ветра и человеческого фактора. По данным правительства региона, за праздничные дни были потушены 379 ландшафтных пожаров. Губернатор Дмитрий Демешин взял ситуацию на личный контроль и поручил регулярно докладывать ему о сокращении площадей возгораний.
С 12 мая в Хабаровском крае действует запрет на посещение лесов. Ограничения ввели из-за сухой и ветреной погоды, а также роста числа возгораний. До конца мая жителям нельзя находиться в лесах и заезжать туда на транспорте, за исключением тех, кто занимается охраной лесов или работает на участках по договорам аренды.