В Хабаровском крае действуют семь лесных пожаров

С 12 мая в Хабаровском крае действует запрет на посещение лесов. Ограничения ввели из-за сухой и ветреной погоды, а также роста числа возгораний. До конца мая жителям нельзя находиться в лесах и заезжать туда на транспорте, за исключением тех, кто занимается охраной лесов или работает на участках по договорам аренды.