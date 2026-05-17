Хабаровчанам рассказали о новомучениках Приамурья

Хабаровский краевой театр юного зрителя выпустил премьеру спектакля «На Амуре жил святой». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», постановка основана на реальных событиях Гражданской войны на Дальнем Востоке и рассказывает о двух священниках Приамурья — Леониде Серебренникове и Филиппе Распопове, принявших мученическую смерть за веру. Спектакль создан ТЮЗом совместно с Хабаровской епархией и этно-пространством «Красные бусы».
В центре сюжета — человеческий выбор в эпоху, когда привычный мир рушится, а страх и насилие становятся повседневностью. Отца Леонида убили в рождественскую ночь: его вывели на лёд и утопили в проруби. Отца Филиппа вытащили из дома, избили и бросили в ледяную воду. В 2023 году Священный Синод РПЦ причислил их к лику новомучеников.
По информации пресс-службы министерства культуры Хабаровского края, создатели спектакля делают акцент на том, что события происходили на хабаровской земле, а их герои — наши земляки.
— Тема духовности и религии — не прямая обязанность театра, но театр должен отвечать на духовно-нравственные вопросы, особенно театр юного зрителя, ориентир для молодого поколения. Эти люди жили до нас, они оставили нам Хабаровск таким, какой он есть сейчас, положив на это свои жизни. Это большая тема, но не надо её бояться, — говорит режиссёр спектакля Виталий Фёдоров.
Постановка — не только историческое повествование, но и разговор о корнях, памяти и нравственном выборе. Через слово, музыку и песенную традицию спектакль соединяет события вековой давности с сегодняшним днём, становясь мостом между прошлым и настоящим.
— Мы не должны расточать это время впустую. Взирая на их примеры, мы должны стремиться хоть немного перенять их жизненные ценности и стараться жить по Божьим заповедям, помогая друг другу, — отметил митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий.
На сцене работают артисты театра и коллектив «Красных бус». Это придаёт постановке особую интонацию и позволяет раскрывать тему не только драматическим, но и музыкально-обрядовым языком.