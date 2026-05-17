Адвокат Алешкин ответил, может ли охрана в магазине проверять покупки

Охранники в магазине не могут самостоятельно провести досмотр и проверить сумки покупателя, однако при наличии подозрений могут действовать иначе, сообщил в беседе с aif.ru адвокат Андрей Алешкин.
«Самостоятельно проводить досмотр сотрудники магазина не могут. При наличии каких-либо подозрений они могут действовать следующим образом: предложить человеку самостоятельно показать купленные вещи, объяснив при этом мотив своих действий, что возникли подозрения о том, что не все товары попали в чек; или они могут вызвать полицию», — пояснил юрист.
Алешкин подчеркнул, что досмотреть человека могут только сотрудники полиции, делается это в присутствии понятых. После этого составляется процессуальный документ.
«Также охранник может предложить покупателю при наличии обоснованных подозрений оплатить покупки, которые не попали в чек, или выложить их на кассе», — добавил специалист.
