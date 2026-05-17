Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВОЗ объявила режим ЧС международного значения из-за эпидемии Эболы в Африке

Режим чрезвычайной ситуации международного значения объявлен в связи с эпидемией лихорадки Эбола в Уганде и ДР Конго.

Источник: Аргументы и факты

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила режим чрезвычайной ситуации международного значения в связи со вспышкой лихорадки Эбола в Уганде и Демократической Республике Конго (ДРК), следует из заявления этой международной структуры.

«Генеральный директор ВОЗ после консультаций с государствами-участниками настоящим определяет, что болезнь Эбола, вызываемая вирусом Бундибугио в Демократической Республике Конго и Уганде, представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение», — сказано в обращении.

В ВОЗ обратили внимание, что ситуацию следует рассматривать как эпидемию, а не как пандемию. Кроме того, в организации признали «значительную неопределенность» в рамках установления точного числа заболевших и географии распространения инфекции.

Согласно представленной информации, в ДР Конго находятся три зоны, в которых выявлены 80 летальных исходов, которые могут быть связаны с Эболой. Кроме того, в стране зафиксированы 246 предположительных случаев инфицирования. У восьми пациентов диагноз подтверждён лабораторными исследованиями.

В Уганде зарегистрированы два таких случая. Один из пациентов скончался.

Напомним, ранее в африканском государстве Бурунди была зафиксирована вспышка неизвестного заболевания. Эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в разговоре с aif.ru рассказал, что эта болезнь сопровождается лихорадкой, рвотой, диареей, болью в животе, усталостью и головной болью.