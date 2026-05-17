ВОЗ объявила режим ЧС международного значения из-за эпидемии Эболы в Африке

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила режим чрезвычайной ситуации международного значения в связи со вспышкой лихорадки Эбола в Уганде и Демократической Республике Конго (ДРК), следует из заявления этой международной структуры.
«Генеральный директор ВОЗ после консультаций с государствами-участниками настоящим определяет, что болезнь Эбола, вызываемая вирусом Бундибугио в Демократической Республике Конго и Уганде, представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение», — сказано в обращении.
В ВОЗ обратили внимание, что ситуацию следует рассматривать как эпидемию, а не как пандемию. Кроме того, в организации признали «значительную неопределенность» в рамках установления точного числа заболевших и географии распространения инфекции.
Согласно представленной информации, в ДР Конго находятся три зоны, в которых выявлены 80 летальных исходов, которые могут быть связаны с Эболой. Кроме того, в стране зафиксированы 246 предположительных случаев инфицирования. У восьми пациентов диагноз подтверждён лабораторными исследованиями.
В Уганде зарегистрированы два таких случая. Один из пациентов скончался.
Напомним, ранее в африканском государстве Бурунди была зафиксирована вспышка неизвестного заболевания. Эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в разговоре с aif.ru рассказал, что эта болезнь сопровождается лихорадкой, рвотой, диареей, болью в животе, усталостью и головной болью.