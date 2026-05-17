ВОЗ объявила режим ЧС международного значения из-за эпидемии Эболы в Африке

Согласно представленной информации, в ДР Конго находятся три зоны, в которых выявлены 80 летальных исходов, которые могут быть связаны с Эболой. Кроме того, в стране зафиксированы 246 предположительных случаев инфицирования. У восьми пациентов диагноз подтверждён лабораторными исследованиями.