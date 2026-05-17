Гороскоп для всех знаков зодиака на 17 мая

Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на воскресенье, 17 мая.
Овен.
Овны в начале дня будут склонны слишком тревожиться из-за пустяков и придавать значение тому, на что в другое время не обратили бы внимания. В это время лучше не принимать важных решений, особенно если они касаются карьеры: тут легко выдать желаемое за действительное.
Телец.
Начало дня будет благоприятным для Тельцов. Это время подходит для решения многих вопросов, в первую очередь касающихся работы в финансовой сфере. Но не исключены денежные поступления и выгодные сделки. Возможны деловые предложения, приняв которые вы сможете в ближайшее время подняться по карьерной лестнице.
Близнецы.
Этот день для Близнецов будет беспокойным, но благоприятным. 17 мая будет преобладать влияние позитивных тенденций, поэтому есть шанс добиться многого. На пути возникнут трудности, но они не ослабят вашу веру в себя. Вам будет легко найти союзников и следовать задуманному плану. Благоприятный день для решения вопросов, связанных с недвижимостью.
Рак.
Постарайтесь сохранить хорошее настроение в начале дня. Если в это время вы поддадитесь унынию, справиться с ним будет сложно. Нежелательно делать покупки или связывать себя финансовыми обязательствами. Возможны трудности во взаимодействии с государственными организациями. Вторая половина дня подходит для сотрудничества.
Лев.
Вас ждет благоприятный плодотворный день. Сможете решить какие-то старые проблемы, получить ответы на вопросы, которые тревожили вас в последнее время. Решительность необходима вам в этот день, чтобы не отступить от задуманного.
Дева.
Начало дня будет напряженным для Дев. Многое в это время будет идти не так, как вы ожидали. Придется оказаться от старых планов и приспосабливаться к новым. Возможны неожиданные расходы. Вторая половина дня будет более спокойной и плодотворной.
Весы.
В этот день Весы будут часто отвлекаться от работы, однако смогут решить старые споры и конфликты. Подходящий день для учебы и сделок.
Скорпион.
Эмоциональный фон в этот день будет напряженным, едва ли Скорпионам удастся сохранить спокойствие. Настроение часто портится из-за пустяков, вы можете огорчаться или злиться из-за того, чего в другое время просто не заметили бы. В этот день не стоит давать обещаний — выполнить их не получится. Не исключены финансовые потери.
Стрелец.
День отлично подходит для того, чтобы поискать союзников среди влиятельных людей. Благодаря им вы сможете добиться того, о чем давно мечтали. Возможен значительный прогресс в тех делах, которые для вас особенно важны. Не исключено, что работать придется больше, чем обычно, жертвуя развлечениями ради учебы и решения профессиональных задач.
Козерог.
Представителям этого знака лучше не торопиться в этот день. Утро будет сложным. Вряд ли удастся совершенно избежать неприятных моментов, но если вы будете действовать осторожно, то вряд ли столкнетесь с серьезными проблемами. В это время лучше не давать обещаний, связанных с подписанием документов. Вторая половина дня откроет новые возможности для развития карьеры.
Водолей.
Вы торопитесь, и часто именно это заставляет вас совершать ошибки. Принять верные решения будет проще, если вы запасетесь терпением, не будете пытаться немедленно осуществить все, что задумали. Вероятны разногласия с союзниками и единомышленниками. Дело может закончиться ссорой и полным разрывом отношений, если не пойдете на уступки.
Рыбы.
Лучше не строить в этот день грандиозных планов, а сосредоточиться на решении текущих задач. Вероятны разногласия и споры. Чаще всего они касаться будут финансов. Более реальный взгляд на вещи позволит избежать многих разочарований. Поездки для развлечения пройдут хорошо, пишет «Российская газета».