Вэнс: медстраховки в США могли финансировать террористов

Вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что медстраховки в США могли скрыто финансировать террористические организации.
Он уточнил, что средства, которые были направлеын на медстраховки, «мошенническим путём могли уходить иностранным террористическим организациям».
«Вы платите налоги, которые идут на террористов, пока ваша страна пытается помешать этим террористам убивать ваших сограждан. Это могут быть сотни миллиардов долларов, триллион долларов», — заявил Вэнс в интервью телеканалу Fox News.
Он отметил, что до возвращения президента Соединённых Штатов Дональда Трампа в Белый дом «масштабу мошенничества никто не уделял серьёзного внимания».
По словам Вэнса, речь идёт деньгах, направленных в штат Миннесота.
Напомним, экс-глава национального контртеррористического центра США Джо Кент заявил, что главную опасность для безопасности Соединённых Штатов представляют террористы-одиночки.
Кроме того, по словам Кента, Национальный контртеррористический центр выявил на территории США не менее 18 тысяч установленных членов террористических организаций и лиц, подозреваемых в аналогичных правонарушениях.