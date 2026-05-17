Эксперт Привалова ответила, нужны ли свидетели на регистрации брака

«С 1997 года, после вступления в силу федерального закона “Об актах гражданского состояния”, свидетели при регистрации брака не предусмотрены. Если они все же присутствуют на церемонии, то нигде не ставят свои подписи. Ведущий может лишь обратить на них внимание, дать напутствие беречь молодую пару и предоставить им право в числе первых поздравить супругов», — пояснила Елена Привалова.