Эксперт Привалова ответила, нужны ли свидетели на регистрации брака

Российское законодательство давно не требует от молодоженов приглашать свидетелей на официальную церемонию бракосочетания. Об этом рассказала представитель ЗАГС Красноярского края Елена Привалова.
По словам специалиста, обязательное участие этих лиц в процедуре отменили много лет назад.
«С 1997 года, после вступления в силу федерального закона “Об актах гражданского состояния”, свидетели при регистрации брака не предусмотрены. Если они все же присутствуют на церемонии, то нигде не ставят свои подписи. Ведущий может лишь обратить на них внимание, дать напутствие беречь молодую пару и предоставить им право в числе первых поздравить супругов», — пояснила Елена Привалова.
Эксперт отметила, что до 1997 года свидетели выступали обязательными участниками торжества и ставили свои подписи в специальной строке акта о браке.
Сегодня свидетели исполняют исключительно роль почетных гостей, которые просто разделяют с молодоженами радостный момент. Никакой юридической функции они больше не несут. Жених и невеста самостоятельно решают, нужны ли им свидетели в день свадьбы.
