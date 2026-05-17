Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Диетолог Кованова сказала, сколько бананов можно съесть в день без вреда

Диетолог София Кованова посоветовала есть зеленые бананы и объяснила почему.

Источник: Аргументы и факты

В день без вреда для здоровья можно съесть один спелый банан, а зеленых можно чуть больше, сообщила в беседе с aif.ru диетолог, нутрициолог София Кованова.

Специалист отметила, что бананы при употреблении лучше сочетать с йогуртом или орехами.

«По норме: зеленый банан — 2 штуки, спелый — 1 штуку. Банан лучше сочетать с белком или жирами (например, с йогуртом или орехами), чтобы снизить резкий подъём сахара. Лучше употреблять зеленые бананы, там больше резистентного крахмала. Кроме того, они насыщают лучше», — пояснила диетолог.

Кованова добавила, что бананы полезны спортсменам и людям с высокими умственными нагрузками.

Ранее диетолог Кованова сказала, сколько печенья можно съесть без вреда.