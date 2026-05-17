Диетолог Кованова сказала, сколько бананов можно съесть в день без вреда

В день без вреда для здоровья можно съесть один спелый банан, а зеленых можно чуть больше, сообщила в беседе с aif.ru диетолог, нутрициолог София Кованова.
Специалист отметила, что бананы при употреблении лучше сочетать с йогуртом или орехами.
«По норме: зеленый банан — 2 штуки, спелый — 1 штуку. Банан лучше сочетать с белком или жирами (например, с йогуртом или орехами), чтобы снизить резкий подъём сахара. Лучше употреблять зеленые бананы, там больше резистентного крахмала. Кроме того, они насыщают лучше», — пояснила диетолог.
Кованова добавила, что бананы полезны спортсменам и людям с высокими умственными нагрузками.
