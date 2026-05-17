"Период британского хаоса": на Западе сообщил о политическом шторме вокруг Стармера

Премьер-министр Британии Кир Стармер, обещавший обеспечить стране стабильность после периода правления консерваторов, оказался в эпицентре «политического шторма». Об этом сообщает Bloomberg.
Внутри Лейбористской партии усиливается недовольство руководством Стармера, и более пятой части депутатов выступают за его отставку. Одним из наиболее чувствительных эпизодов агентство называет разговор премьера с министром энергетики Эдом Милибэндом.
Источники утверждают, что Милибэнд предложил Стармеру обозначить сроки ухода с поста. Однако премьер отказался и заявил, что его отставка может привести к усилению позиций правопопулиста Найджела Фараджа.
По данным издания, доходность 30-летних государственных облигаций Британии превысила 5,8%. Инвесторы опасаются, что возможная смена власти внутри лейбористов приведет к более левому экономическому курсу и росту расходов, что усиливает ощущение «нового периода британского хаоса».
Ранее заместитель премьер-министра Британии Миатта Фанбуллех подала в отставку и призвала Стармера уйти следом за ней. Она стала первым членом правительства, который покинул кабинет после поражения лейбористов на местных выборах.