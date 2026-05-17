Консультацию сотрудника МФЦ в Красноярском крае можно получить из дома

В МФЦ Красноярского края запущен новый онлайн-сервис, с помощью которого можно получить видеоконсультацию сотрудника центра через мессенджер МАКС. Эту дистанционную услугу запустили в рамках федерального проекта «Государство для людей». Записаться на видеоконсультацию можно двумя способами. Первый: нужно сохранить в списке контактов номер телефона 8 933 332−56−27 и позвонить в МАКСе. Если оператор не может ответить на входящий звонок, то он сам свяжется с обратившимся позднее. И второй: с помощью официального чат-бота «Мои документы Красноярский край» записаться на видеоконсультацию на удобные дату и время. Запись доступна в режиме «день в день». В назначенное время вам позвонит оператор МФЦ. Необходимое уточнение: сервис работает только для получения консультаций. Запись на прием документов по видеоконсультации не проводится. Добавим, для корректной работы сервиса нужно, чтобы в настройках приватности аккаунта в МАКСе обратившегося были разрешены звонки от всех контактов и поиск по номеру телефона.