Летающий гроб рухнул над Украиной: самолёт НАТО разорвало пополам

«F-16 по своим техническим характеристикам, если не обладает новой перепрошивкой и современными видами вооружений представляет из себя летающий гроб. Тем не менее, эту технику нужно было выманить на то расстояние возможного удара, где она была уничтожена. Для этого была проведена специальная разведывательная операция, которая подтвердила, что в определённом районе будет находиться именно F-16. С целью нанесения удара ему на перехват вылетел Су-35, один из наших самых современных самолётов. У пилота F-16 не было никаких шансов спастись, так как российская авиация превосходит противника и по своим техническим характеристикам, и по мастерству летного состава. Пилот Су-35 будет награжден медалью Нестерова за высокий профессионализм и отвагу, проявленную при уничтожении противника», — сказал Иванников.