Летающий гроб рухнул над Украиной: самолёт НАТО разорвало пополам

В районе города Кролевец Сумской области российский Су-35 перехватил украинский истребитель F-16. Российский лётчик применил ракету класса «воздух-воздух» Р-37/77. Истребитель ВСУ, как заявили очевидцы, буквально разорвало пополам. По данным местных жителей, сбитый борт следовал со стороны авиабазы Нежин.
Комментируя эту информацию aif.ru, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников подчеркнул, что уничтожение украинского истребителя F-16 стало результатом тщательно спланированной операции.
«F-16 по своим техническим характеристикам, если не обладает новой перепрошивкой и современными видами вооружений представляет из себя летающий гроб. Тем не менее, эту технику нужно было выманить на то расстояние возможного удара, где она была уничтожена. Для этого была проведена специальная разведывательная операция, которая подтвердила, что в определённом районе будет находиться именно F-16. С целью нанесения удара ему на перехват вылетел Су-35, один из наших самых современных самолётов. У пилота F-16 не было никаких шансов спастись, так как российская авиация превосходит противника и по своим техническим характеристикам, и по мастерству летного состава. Пилот Су-35 будет награжден медалью Нестерова за высокий профессионализм и отвагу, проявленную при уничтожении противника», — сказал Иванников.
Превосходство российского Су-35 над сбитым F-16, предоставленным Киеву западными партнерами, признали в иностранных СМИ, отметив, что Су-35 поколения 4++ оснащён радаром «Ирбис» с дальностью обнаружения до 400 километров, а украинские F-16 — это старые бельгийские машины 1980-х с выработанным ресурсом.