Бой в самой важной точке решит исход СВО: главная новость 17 мая

Валерий Герасимов заявил, что российские войска контролируют порядка 85% территории Красного Лимана. Военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что известно об обстановке в населенном пункте.

Источник: Аргументы и факты

В Красном Лимане, который находится в 27 км от Славянска, продолжаются ожесточенные бои. Российские военные постепенно берут под свой контроль все больше территории населенного пункта.

Подполковник ЛНР, военный эксперт и автор сообщества «Марочко live» Андрей Марочко в беседе с aif.ru рассказал, что происходит в районе населенного пункта и почему он важен для ВС РФ.

Напомним, глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российские войска контролируют порядка 85% территории Красного Лимана. Он подчеркнул, что подразделения 25-й армии продолжают уличные бои за освобождение города, который является крупным административным центром и важным железнодорожным узлом.

Марочко подтвердил эту информацию, но отметил, что продвижение дается сложно.

«Российские военнослужащие продвигаются в данном населенном пункте, но освобождение идет сложно. Там еще остались так называемые серые зоны, которые фактически не контролируются никем из сторон. Это связано с активным использованием беспилотной летательной авиации, дроны обеих сторон кишат в небе», — пояснил эксперт.

Военный эксперт добавил, что несмотря на сложности с продвижением, российская армия демонстрирует позитивную динамику в Красном Лимане.

«Динамика ВС РФ здесь позитивная. Сейчас в районе Красного Лимана интенсивность боевых действий находится на очень высоком уровне. Это один из ключевых населенных пунктов, который по сути является воротами к Славянску», — добавил специалист.

Украинским боевикам, предупредил офицер, грозят серьезные потери в районе Красного Лимана, если они продолжат сопротивляться.

«Если украинское командование будет и дальше пытаться стабилизировать обстановку, то это приведет к чрезвычайным потерям с их стороны. Российским военнослужащим тяжело продвигаться в районе Красного Лимана, но успехи есть», — сказал он.

Красный Лиман является стратегически важным населенным пунктом. Контроль над ним позволит влиять на логистику и перемещение войск, а также создаст возможности для дальнейшего продвижения ВС РФ в регионе, в том числе в сторону Славянска.

Кроме того, лесистая местность вокруг города может использоваться для скрытного накопления сил, что даёт тактические преимущества.

Ранее стало известно, что бойцы РФ взяли под контроль дорогу Красный Лиман — Старый Караван.

