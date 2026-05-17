Telegraph: Стармер может уйти в отставку и передать пост мэру Манчестера Бернхэму

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может уйти в отставку и отдать пост мэру Манчестера Энди Бернхэму. Об этом в пятницу, 15 мая, пишет The Telegraph.
По данным издания, ведущие лейбористы Анджела Рейнер и Эд Милибэнд готовы поддержать Бернхэма в борьбе за лидерство, если он станет членом парламента.
— Министры считают, что Кир Стармер может рассмотреть возможность ухода с поста премьер-министра, если Энди Бернхэм победит на дополнительных выборах в округе Мейкерфилд, — отмечает газета.
Соратники попросили Стармера не объявлять об отставке до дополнительных выборов, ожидаемых 18 июня, опасаясь хаоса. В мае почти сто депутатов призвали премьера уйти после провала лейбористов на местных выборах. В знак протеста ушли в отставку несколько чиновников, включая министра здравоохранения Уэса Стритинга.
Ранее в СМИ писали, что Стармера отстранили от участия в избирательной кампании правящей Лейбористской партии из-за крайне низкой личной популярности. Газета The Daily Telegraph отмечает, что из-за «токсичного имиджа» лидера партии Кира Стармера местные отделения лейбористов стремятся дистанцироваться от премьер-министра.