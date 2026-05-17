"Плодотворные результаты": Си Цзиньпин отметил успехи сотрудничества Китая и России

Сотрудничество между Китаем и Россией продолжает активно развиваться и приносит заметные результаты во всех сферах. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
Послание главы Китая на церемонии открытия X Российско-китайского ЭКСПО зачитал вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин.
«Благодаря совместным усилиям обеих сторон сотрудничество между Китаем и Россией во всех областях продолжает углубляться и приносить плодотворные результаты», — отметил председатель КНР.
Си Цзиньпин выразил надежду, что выставка поможет компаниям двух государств расширить сотрудничество, а также будет способствовать дальнейшему социально-экономическому развитию Китая и России.
Ранее KP.RU сообщал, что президент Владимир Путин 19−20 мая посетит Китай с официальным визитом. В Кремле уточнили, что по итогам переговоров лидеров России и КНР ожидается подписание совместного заявления на высшем уровне и ряда двусторонних документов.