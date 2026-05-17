Садовод Туманов: аромат черемухи в доме может стать удушающим

Не только сирень, но и черемуха притягивает взгляд в период цветения, однако попытки украсить ею интерьер почти гарантированно закончатся разочарованием. Председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов рассказал aif.ru, почему черемуха — еще более капризный и рискованный «гость» в доме, чем сирень.
Эксперт отметил, что недолговечность черемухи в срезке связана с ее биологическими особенностями.
«Черемуха вообще не стоит в вазе. У нее еще более резкий и острый запах. Если собрать много, аромат становится просто удушающим. На следующий день после того, как поставите ветки, они уже скукоживаются и повисают, как бы жарко или прохладно ни было в комнате», — пояснил Андрей Туманов.
Как и в случае с сиренью, здесь действует правило безопасности для здоровья и домашнего сада. Концентрация эфирных масел и пыльцы в помещении способна спровоцировать сильную головную боль или аллергию. К тому же на коре и листьях черемухи часто зимуют вредители, которые в тепле мгновенно активизируются.
«Притаранили букет, поставили к рассаде, а через пару дней удивляетесь, откуда паутинный клещ. Вот оттуда и пришел. В комнате бороться с ними — настоящее мучение», — предостерегает специалист.
Туманов посоветовал садоводам обратить внимание на культурные декоративные сорта растения, которые лучше оставить на участке, а не пытаться перенести в дом.
«Есть огромное количество декоративных черемух: краснолистные, с пурпурными цветами, виргинская черемуха. Они дают красивые ягоды, похожие на красную смородину. Это прекрасная альтернатива обычной белой черемухе для сада. Любоваться ими лучше на улице, а не мучить срезанные ветки в вазе», — подчеркнул он.