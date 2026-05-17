Спецназ «Ермак» в Новосибирской области десантировался с Ми-8 без парашютов

Главным элементом тренировки стали спуски с вертолёта при помощи специального альпинистского оборудования. Спецназовцы высаживались на ограниченные площадки, включая крыши зданий и вертолётные зоны. Такие навыки необходимы для быстрого захвата объектов и доставки групп в труднодоступные районы, где посадка воздушного судна невозможна.