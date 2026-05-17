Спецназ «Ермак» в Новосибирской области десантировался с Ми-8 без парашютов

На базе учебного центра «Горный» в Новосибирской области бойцы спецназа «Ермак» Сибирского округа Росгвардии провели масштабные учения с участием вертолётов Ми-8, сообщает VN.ru. Военнослужащие отрабатывали беспарашютное десантирование в полной боевой экипировке в условиях, приближенных к реальным боевым действиям.
Главным элементом тренировки стали спуски с вертолёта при помощи специального альпинистского оборудования. Спецназовцы высаживались на ограниченные площадки, включая крыши зданий и вертолётные зоны. Такие навыки необходимы для быстрого захвата объектов и доставки групп в труднодоступные районы, где посадка воздушного судна невозможна.
Перед выполнением упражнений все участники прошли медицинскую проверку, теоретическую подготовку и инструктаж по безопасности. Особое внимание уделялось действиям в полной экипировке, поскольку дополнительное снаряжение значительно усложняет координацию во время спуска.
В командовании Сибирского ордена Жукова округа Росгвардии отметили, что поставленные задачи были выполнены полностью. Подобные тренировки помогают довести действия бойцов до автоматизма и повысить эффективность подразделений при выполнении реальных операций в различных условиях.