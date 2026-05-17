Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске автобус № 19 изменит маршрут из-за строительства газопровода

Изменения будут действовать до 15 сентября.

В Хабаровске с 20 мая временно изменится схема движения автобуса № 19. Об этом сообщили в городской администрации.

Изменения будут действовать до 15 сентября. Причина — земляные работы на улице Аэродромной, где строят межпоселковый газопровод от ГРС-2 Горького до ТЭЦ-4. На время работ движение всех видов транспорта полностью закроют на участке улицы Аэродромной от дома № 90 до дома № 1.

При движении из центра города в сторону конечной остановки «Завод “Стройсмесь” автобус после остановки “Локомотивное депо” пойдёт по проспекту 60-летия Октября, затем свернёт на улицу Машинистов, Промывочную, Автономную и Целинную. На изменённом участке пассажиры смогут пользоваться остановками “Школа ДОСААФ”, “Геодезическая”, “Шмаковская”, двумя временными остановками на Автономной и временной остановкой “Металлсервис”.

В обратном направлении автобус также пойдёт через улицы Автономную, Промывочную и Машинистов, после чего вернётся на проспект 60-летия Октября и продолжит движение по привычной схеме. Для пассажиров это значит, что часть поездки станет длиннее, поэтому время в пути лучше планировать с запасом.

Из маршрута временно исключат несколько остановок. Автобус № 19 не будет заезжать на «Школу ДОСААФ» при движении из центра в сторону улицы Аэродромной, «Виадук», «Рынок Хабаровск-2», «Парк железнодорожников», «Улицу Огородную» и «Улицу Аэродромную». Посадка и высадка на этих остановках до окончания работ проводиться не будет.