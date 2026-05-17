В Хабаровске автобус № 19 изменит маршрут из-за строительства газопровода

В Хабаровске с 20 мая временно изменится схема движения автобуса № 19. Об этом сообщили в городской администрации.
Изменения будут действовать до 15 сентября. Причина — земляные работы на улице Аэродромной, где строят межпоселковый газопровод от ГРС-2 Горького до ТЭЦ-4. На время работ движение всех видов транспорта полностью закроют на участке улицы Аэродромной от дома № 90 до дома № 1.
При движении из центра города в сторону конечной остановки «Завод “Стройсмесь” автобус после остановки “Локомотивное депо” пойдёт по проспекту 60-летия Октября, затем свернёт на улицу Машинистов, Промывочную, Автономную и Целинную. На изменённом участке пассажиры смогут пользоваться остановками “Школа ДОСААФ”, “Геодезическая”, “Шмаковская”, двумя временными остановками на Автономной и временной остановкой “Металлсервис”.
В обратном направлении автобус также пойдёт через улицы Автономную, Промывочную и Машинистов, после чего вернётся на проспект 60-летия Октября и продолжит движение по привычной схеме. Для пассажиров это значит, что часть поездки станет длиннее, поэтому время в пути лучше планировать с запасом.
Из маршрута временно исключат несколько остановок. Автобус № 19 не будет заезжать на «Школу ДОСААФ» при движении из центра в сторону улицы Аэродромной, «Виадук», «Рынок Хабаровск-2», «Парк железнодорожников», «Улицу Огородную» и «Улицу Аэродромную». Посадка и высадка на этих остановках до окончания работ проводиться не будет.