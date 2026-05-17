Путешественник из Брянска отправился во Владивосток на велосипеде

По его подсчётам, длина пути составит 11 тысяч км.

Источник: Соцсети

Путешественник Андрей Козлов из брянской Жуковки решил преодолеть 11 тысяч км и добраться на велосипеде до Владивостока. Уже 17 дней он едет за мечтой — пока за его плечами 118 км. Об этом он рассказал в своих соцсетях.

«До Владивостока навигатор показывает около 10 тысяч км. С учётом небольших, но частых отклонений от маршрута предполагаю, что проехать предстоит около 11 тысяч. Потому надо постараться выехать чуть пораньше, чтобы приехать немного позже. Возраст — 61 год, велосипед дорожный, груза вожу не мало — все это вкупе способствует большему созерцанию красот и общению с добрыми людьми, нежели быстрой езде», — написал Андрей Козлов перед путешествием.

Как становится понятно из постов путешественника, его путь длится уже 17 дней. Сейчас он едет в направлении города Набережные Челны Республики Татарстан. Как рассказывает путешественник, ехать комфортно, мешает только сильный ветер и отсутствие мелких населённых пунктов, где можно пополнить запасы.

«Встречные автомобили часто сигналят одобрительно, поддерживающая, доброжелательная обстановка радует», — пишет Андрей Козлов.

Сейчас за его плечами 118 км. Это лишь малая часть, но начало положено.

Андрей Козлов — известный велопутешественник из брянской Жуковки. Каждый год он отправляется в дальние странствия. В прошлом году он доехал до Памира. Ранее добрался до монгольской границы, побывал на Кольском полуострове, посетил другие интересные места нашей страны. Теперь, между поездкой в Каппадокию или Владивосток, путешественник выбрал путь по семи часовым поясам.