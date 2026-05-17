В омском минздраве рассказали, что делать после контакта с бешеным животным

В минздраве Омской области рассказали, что бешенство — смертельное вирусное заболевание, поражающее центральную нервную систему. Оно передаётся через укусы теплокровными животными, главным образом, через слюну.
В ведомстве порекомендовали после контакта с больным бешенством животным промыть рану с мылом в течение 15 минут, после обработать её края 75%-ным спиртом. Далее следует обратиться к медикам — они обработают рану и поставят вакцину от бешенства. Если произошёл контакт с чужим домашним животным, то нужно попросить у владельца документы о вакцинации и взять его номер телефона.
«Контролируйте состояние здоровья животного в течение 10 дней после контакта, это непосредственно влияет на тактику вашей вакцинации», — добавили в минздраве.
Также там рассказали, что при укусе клеща в первые 72 часа рекомендуется экстренная профилактика клещевого энцефалита — введение иммуноглобулина человека. А в случае укуса инфицированного бореллиозом клеща следует принять назначенный врачом антибиотик — это снизит риск заражения.
Напомним, в Омской области мальчик после того, как поиграл с соседской собачкой, заразился бешенством и погиб. А на днях в Омской области зафиксировано ещё два очага бешенства.